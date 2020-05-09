SCMP: Китай может продать часть госдолга США

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SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Aly Song/Reuters

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.

Ранее США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса нового типа и в сокрытии сведений о пандемии.

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