Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Yuri Gripas/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/583/12369583/RTS1QUV8-pic905-895x505-80492.jpg" alt="МВФ: странам с формирующимся рынком нужно более $2,5 трлн на борьбу с COVID-19" /></p> <p>

Странам с формирующимся рынком потребуется внешнее финансирование в размере более $2,5 трлн для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. Об этом сообщает ТАСС.

В марте МВФ оценил потребность стран с формирующимся рынком во внешнем финансировании в $2,5 трлн, однако на фоне ухудшения ситуации финансовые потребности таких стран значительно увеличатся и выйдут за пределы этой суммы, отметила Гопинат.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новую программу помощи в борьбе с COVID-19 обсуждают Украина и МВФ

— МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

— Летальный срок: как долго страны могут жить под карантином

Источник