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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/323/12953323/RIAN_6129930.HR-pic905-895x505-43718.jpg" alt="Посол РФ в США: Россия не даст забыть уроки Второй мировой войны" /></p> <p>

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не даст никому забыть уроки Второй мировой войны и подвиг ветеранов, пишет ТАСС.

«Сегодня не всем нравится наша победа, кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть», — сказал Антонов.

Посол обратился к ветеранам и поблагодарил их за подвиг, ставший победой всего человечества.

Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

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