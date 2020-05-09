Посол РФ в США: Россия не даст забыть уроки Второй мировой войны

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не даст никому забыть уроки Второй мировой войны и подвиг ветеранов, пишет ТАСС.
«Сегодня не всем нравится наша победа, кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть», — сказал Антонов.
Посол обратился к ветеранам и поблагодарил их за подвиг, ставший победой всего человечества.
Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».
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