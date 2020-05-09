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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Владимир Трефилов/РИА Новости

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/984/10961984/RIAN_03197906.HR.ru-pic905-895x505-39924.jpg" alt="В Совфеде объяснили отказ США от упоминания вклада СССР в победу над нацизмом" /></p> <p>

Заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом без упоминания вклада СССР является попыткой «подправить президента Трампа», считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп в своих заявлениях признает вклад Советского Союза в победу над фашистским режимом. Отказ от упоминания СССР в заявлении Белого дома является «элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией», отметил Косачев.

Кроме того, Косачев считает, что подобный шаг Белого дома может быть попыткой «успокоить» некоторых союзников США в Европе, которые настроены «антироссийски».

Ранее Белый дом

заявил о победе Соединенных Штатов и Великобритании над нацизмом 8 мая 1945 года, при этом роль СССР не была упомянута.

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