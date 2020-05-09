Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС

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Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС

Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.

«Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение стран Шенгена без острой необходимости будет разрешено после отмены ограничений внутри ЕС.

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