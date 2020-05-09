В Москве загорелась больница, где лечат пациентов с COVID-19

Огонь мог вспыхнуть из-за того, что один из пациентов воспользовался зажигалкой
На севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы №50 имени Спасокукоцкого, где лечат заразившихся коронавирусом. Пациентов и медработников пришлось эвакуировать.
«К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
По данным издание LifeShot, пострадали по меньшей мере три человека.
Прибывшие на место происшествия пожарные довольно быстро справились с огнем. Очаг возгорания находился на первом этаже урологического корпуса. Он переоборудован под лечение заразившихся COVID-19. Теперь всех пациентов придется переводить в другое лечебное учреждение.
По данным источника агентства «Интерфакс», причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, один из пациентов в палате воспользовался зажигалкой.