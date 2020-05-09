Археологи нашли место, где древние египтяне мумифицировали тела умерших

На основе находок в некрополе Саккара ученые выяснили, как в Древнем Египте проводили мумификацию граждан. Археологами был обнаружен комплекс, представляющий собой мастерскую для совершения различных манипуляций, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Находку сделали в области пятой пирамиды династии Унас. Вход в строение нашли еще два года назад, однако, чтобы войти, пришлось удалить 42 тонны песка. Проход привел археологов к камере с высокими потолками и большим количеством глиняной посуды. После очистки камеры было понятно, что это не место захоронения, а, скорее, мастерская. В ней была система вентиляции, дренажные каналы для сбора крови и курильница.В глиняных сосудах находились вещества, которые с большой долей вероятности использовались при мумификации. На каждой банке была этикетка, отметил Рамадан Хуссейн из Тюбингенского университета.Стоит отметить, что первая детально изученная мастерская: раньше подобные помещения могли легко разрушить в попытке открытия гробниц с сокровищами.