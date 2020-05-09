В рамках акции «Цветы Победы» в Барнауле депутаты Государственной Думы по просьбам ветеранов возложили цветы к Мемориалу Славы.

В Барнауле депутаты Госдумы возложили цветы к Мемориалу Славы по просьбам ветеранов

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Даниил Бессарабов выполнил просьбу Петра Максимовича Субботина и возложил цветы в честь его однополчан, погибших во время войны, Виктор Зобнев отдал дань памяти однополчанам секретаря городского комитета ветеранов войны и военной службы Матрены Егоровны Андрейченко. Просьбу Малиновского Льва Викторовича возложить цветы в честь погибших блокадников Ленинграда выполнил депутат Госдумы Валерий Елыкомов, а память узников концлагерей почтил по просьбе Надежды Георгиевны Мордовцевой Иван Лоор.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова принесла цветы к Мемориалу Славы по просьбе своей бабушки, живущей в Заринске.

Депутат Госдумы

Наталья Кувшинова:

В эти праздничные дни, посвященные юбилею Победы, мы вспоминаем героев, погибших в те страшные годы, защищая страну. Эти цветы я возлагаю не только от себя. Они от тех, кто сегодня должен оставаться дома, — от наших ветеранов, тружеников тыла, участников Великой Отечественной войны. Отдать дань памяти однополчанам меня попросил Николай Трофимович Мажаев из села Наумовка, Угловского района, который 16-летним мальчишкой ушел на фронт и моя бабушка, Прасковья Матвеевна Кувшинова, которая была угнана на работу в Германию в возрасте 17 лет, и вернулась к родителям только в августе 1945-го.

Напомним, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» по всей стране поздравляет ветеранов с наступающей памятной датой, торжественное празднование которой отменено из-за пандемии коронавируса. Для этого партия запустила всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Цветы Победы», «Парад у дома ветерана» и т. д. Депутаты от «Единой России» записывают обращения, общаются с ветеранами по телефону и видеосвязи.

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