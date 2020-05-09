Алтайский Минздрав отрицает нехватку жизненно важных препаратов аптеках льготников

Жители Алтайского края, имеющие право на получение льготного препарата кетостерил, сообщили ИА «Банкфакс», что им отказывают в его выдаче. Льготники уверяют, что им заявляют об отсутствии бесплатного лекарства и предлагают приобрести его за свой счет. Однако в Министерстве здравоохранения Алтайского края редакции данную информацию фактически опровергли, заявив, что по всем выписанным рецептам этот препарат был получен гражданами. Между тем в редакцию поступила информация о возможной нехватке и других льготных лекарств в аптеках.

Как следует из официального ответа замминистра здравоохранения региона Натальи Белоцкой, ведомство в постоянном режиме осуществляет контроль за выдачей лекарственных препаратов по бесплатным рецептам в информационной системе «ГБ Льгота Облачный север». Там в режиме онлайн размещаются сведения о наименованиях и количестве полученных льготниками медикаментов, даты выписки рецептов и выдачи препаратов. Ведомство повторило ранее звучавшую информацию о том, что после обращений граждан в ноябре-декабре 2019 года были установлены факты выписки и получения кетостерила гражданами на срок более шести месяцев. Как уже заявлял Минздрав, в таких случаях из-за нарушений условий хранения препарат может прийти в негодность, что может повлечь необходимость дополнительных трат. Белоцкая также уточнила, что кетоаналоги аминокислот назначаются по 10 таблеток в день, таким образом, месячная доза составляет 300 таблеток (три упаковки № 100) с обязательным параллельным соблюдением пациентами низкобелковой диеты.

В Министерстве добавили, что выдача льготникам кетостерила проводится лечащим врачом по месту жительства в виде бесплатного рецепта. Как сообщает ведомство со ссылкой на своих специалистов, по всем выписанным рецептам данный препарат якобы был получен.

Замминистра также сообщила о том, как в крае в целом осуществляется обеспечение льготными препаратами граждан. Так, в текущем году норматив финансовых затрат на лекарственное обеспечение одного федерального льготника в рамках НСУ составляет 889,66 рублей в месяц или 10 765,92 рубля в год. Однако данных средств федерального бюджета алтайским пациентам недостаточно, поэтому краевые власти также выделяют деньги на эту статью финансирования. Ежегодно эта сумма составляет более 200 млн рублей, при этом только на закуп кетоаналогов аминокислот тратят более 21 млн рублей. Любопытно, что на основе этих данных трудно составить полную картину: в ответе не указано, сколько всего средств выделяет федерация, либо сколько денег тратит бюджет Алтайского края на одного льготника. Правительство Алтайского края сообщало, что за восемь месяцев 2019 года за лекарствами обратилось почти 36 тысяч федеральных льготников. Если принять эту цифру за основу, край тратит на каждого около 5500 рублей в год.

Вместе с тем Минздрав края совместно в региональным правительством прорабатывает вопрос об увеличении данной суммы финансирования. Так, в марте текущего года дополнительно из краевого бюджета было выделено 70 млн рублей для обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Кроме того, в рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» из федерального бюджета выделили 210 млн рублей на обеспечение пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также других пациентов с сердечными заболеваниями. В связи с этим Белоцкая заверила, что вопросы выдачи льготных препаратов жителям Алтайском крае находятся на постоянном контроле Минздрава.

Стоит однако отметить, что жители региона данной заботы о льготниках не замечают. На момент публикации редакции стало известно. что помимо кетостерила граждане не могут получить и другие препараты — они жалуются на отсутствие в аптеках плаквенила и иммарда. Причем они утверждают, что приобрести их нельзя даже платно.