Названы полезные 5 привычек, которые защитят от опасных болезней

Врачи рассказали о том, какие полезные привычки могут защитить от развития опасных заболеваний.

Статистика свидетельствует, что главными причинами преждевременной смерти являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые патологии, рак, сахарный диабет и травмы. И эти болезни или травмы значительной мере можно предотвратить, если повлиять на факторы риска заботой о здоровье.

Так, эксперты советуют больше уделять внимания питанию. Многие болезни возникают из-за нарушения баланса в рационе. Поэтому важно, чтобы организм получал достаточно цельно зерновых злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов. Важно не увлекаться солью и сахаром.

Чтобы сохранить здоровье, следует отказаться от курения и алкоголя. Активное и пассивное курение является главной причиной хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Также курение повышает риск тромбообразования и развития рака. Употребление алкоголем повышает риск развития рака печени, поджелудочной железы и деменции. Оно также нарушает липидный обмен, приводит к алкогольной кардиомиопатии. Алкоголь, к тому же, нередко является причиной травматизма и насилия.

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Эксперты напоминают также о необходимости контролировать вес. Доказано, что люди с ожирением имеют на 180% больший риск возникновения рака поджелудочной железы. Помимо этого висцеральное ожирение приводит к синдрому ночного апноэ (остановки дыхания во сне), болезням почек, а также вышеупомянутым сердечно-сосудистым патологиям и сахарному диабету 2-го типа.

Важно регулярно заниматься спортом. Проведенные недавно исследования доказали, что физические нагрузки полезны не только для физического, но и для психологического здоровья. Бег и ходьба в среднем темпе полезны для сердца, скелетных мышц, системы кровообращения, иммунитета и метаболизма. Также умеренные физические нагрузки улучшают баланс между симпатической и парасимпатической нервными системами.

Эксперты также напомнили о том, что секс должен быть только безопасным. Такие заболевание как ВИЧ, гепатит С, гонорея, сифилис, вирус папилломы человека, некоторые штаммы которого вызывают рак шейки матки и др. передаются половым путем. Безопасный секс хоть и не на 100%, но все же защитит от этих заболеваний. Но лучше, конечно же, отказаться от беспорядочной половой жизни. Также ученые отметили, что важно помнить о правильных методах контрацепции, чтобы не подвергаться риску нежелательной беременности. Стоит помнить и о том, что оральный секс между мужчиной и женщиной, двумя женщинами или двумя мужчинами может быть потенциальным механизмом передачи инфекции.

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