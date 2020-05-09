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Президент Венесуэлы Николас Мадуро и российский президент Владимир Путин во время встречи в Кремле…

Maxim Shemetov/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/231/12142231/RTX11A0Q-pic905-895x505-59667.jpg" alt="Мадуро поздравил Путина с Днем Победы" /></p> </p> <p>

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина и народ России с Днем Победы на своей странице в Twitter.

«Я присоединяюсь к 75-й годовщине победного окончания Великой Отечественной войны против нацистской Германии, приветствуя нашего брата Владимира Путина и российский народ», – написал Мадуро.

Он также добавил, что Победа над фашизмом свидетельствует о решимости народа жить в мире, который «свободен от всех форм имперского господства».

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