Мадуро поздравил Путина с Днем Победы

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Мадуро поздравил Путина с Днем Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и российский президент Владимир Путин во время встречи в Кремле…

Maxim Shemetov/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина и народ России с Днем Победы на своей странице в Twitter.

«Я присоединяюсь к 75-й годовщине победного окончания Великой Отечественной войны против нацистской Германии, приветствуя нашего брата Владимира Путина и российский народ», – написал Мадуро.

Он также добавил, что Победа над фашизмом свидетельствует о решимости народа жить в мире, который «свободен от всех форм имперского господства».

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