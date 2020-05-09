Турция продлила время работы продуктовых магазинов в преддверии комендантского часа

В документе МВД также говорится, что пекарни, больницы, аптеки и предприятия, производящие товары медицинского назначения, будут работать в период комендантского часа 9 и 10 мая, указывает Duvar.

Издание напоминает, что власти Турции вводят комендантский час в выходные дни в 31 крупной провинции с 11 апреля, пытаясь остановить распространение коронавируса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе объявил, что комендантский час в эти выходные продлится до конца Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в конце мая.

Кроме того, в отдельном заявлении от 4 мая Эрдоган сообщил, что Турция начинает ослаблять ограничения в связи с вирусом уже в эти выходные. По словам президента, ограничения на поездки будут сняты в семи провинциях. Благодаря этому шагу количество провинций, в которых введён комендантский час в выходные дни, сократилось с 31 до 24.

Турецкий лидер также отметил, что людям в возрасте до 20 лет и старше 65 лет будет разрешено выходить на улицу в течение четырёх часов один день в неделю.

МВД республики разъяснило подробности ослабления правил самоизоляции в отдельном письме, опубликованном 6 мая, в котором говорится, что людям старше 65 лет будет разрешено покидать свои дома на расстояние не более нескольких минут ходьбы и в масках, 10 мая с 11 утра до 3 дня по местному времени.

Вместе с тем дети в возрасте до 14 лет смогут выйти из дома 13 мая в те же часы, а подростки от 15 до 20 лет смогут покинуть свои дома 15 мая, также в нескольких минутах ходьбы и в масках, говорится в заявлении.

Отметим, что Турция 21 марта с целью предотвращения распространения коронавируса обязала граждан старше 65 лет оставаться дома в самоизоляции, а 3 апреля была предпринята аналогичная мера для лиц, не достигших 20-летнего возраста.

В отдельном заявлении Министерство сообщило, что в связи с Днём матери 10 мая цветочные магазины будут осуществлять доставку на дом, несмотря на комендантский час в выходные дни.