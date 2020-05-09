Археологи нашли место, где древние египтяне мумифицировали тела умерших

Находку сделали в области пятой пирамиды династии Унас. Вход в строение нашли еще два года назад, однако, чтобы войти, пришлось удалить 42 тонны песка. Проход привел археологов к камере с высокими потолками и большим количеством глиняной посуды.

После очистки камеры было понятно, что это не место захоронения, а, скорее, мастерская. В ней была система вентиляции, дренажные каналы для сбора крови и курильница.

В глиняных сосудах находились вещества, которые с большой долей вероятности использовались при мумификации. На каждой банке была этикетка, отметил Рамадан Хуссейн из Тюбингенского университета.

Стоит отметить, что первая детально изученная мастерская: раньше подобные помещения могли легко разрушить в попытке открытия гробниц с сокровищами.