Власти Китая знали о заразности коронавируса, но скрывали это

Сегодня вирус охватил 200 стран. Возможно, если бы мир сразу узнал о заразности Covid-19, то удалось бы избежать столь большого количества жертв. Только лишь 20 января, когда коронавирус уже бушевал в Китае, главный санврач Поднебесной Чжун Наньшань сделал официальное заявление, что вирус передается воздушно-капельным путем, и притом очень активно.

Власти тайно посылали региональным правительствам указания, как лучше всего действовать в той или иной ситуации во время эпидемии. 15.01 региональная комиссия здравоохранения Внутренней Монголии, находящаяся на Севере Китая, получила ряд указаний, как реагировать на новую вспышку штамма.

Минимум три меры в документе говорили о том, что власти Китая полностью осведомлены в происходящем. Например, медперсонал обязали изолировать всех пациентов, у которых резко поднялась температура. Также больницам поручили провести опрос, чтобы выявить тех, кто был на рынке Уханя.

Отдельный раздел бумаги был посвящен тому, что весь медперсонал должен носить маски и костюмы для защиты от инфекции. Интересно, что 14 января ВОЗ опубликовала в Твиттере информацию на основе китайских исследований,что вирус не передается от человека к человеку. Китай тогда понимал, что вводит в заблуждение весь мир.