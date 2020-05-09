Лише двоє за столиком і 1,5 метра дистанції: як працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів у Луцьку

Луцька міська рада дозволила з 11 травня запрацювати кафе та ресторанам, а саме – обслуговувати відвідувачів на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови виконання певних вимог.

Відповідне рішення прийняли учора, 8 травня, під час сесії міської ради.

Зокрема, має бути забезпечене дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Персонал, який працюватиме на літніх майданчиках, має бути забезпечений засобами індивідуального захисту. Більше того, відвідувачі теж мають бути у масках на території цих майданчиків, крім часу приймання їжі.

Окрім того, з початку карантину дозволена діяльності закладів громадського харчування для здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.

Нагадаємо, учора, 8 травня, Луцька міська рада прийняла рішення про послаблення карантину. Зокрема, запрацюють з 11 травня:

— магазини непродовольчих товарів;

— непродовольчі магазини в ТРЦ (крім фуд-кортів та зони розваг);

— об’єкти побутового обслуговування населення;

— салони краси та перукарні;

— дитячі та спортивні майданчики просто неба;

— стоматології;

— адвокати, нотаріуси, психологи, аудитори;

— підприємства, що працюють у галузі ЗМІ;

— зоопарк;

— музеї, історико-культурні заповідники, бібліотеки без роботи в читальних залах.

Окрім того, з 11 травня дозволили відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. У Луцьку зможуть також тренуватися спортсмени національних збірних команд, а також здійснювати кіно-та відеозйомку, проводити репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 людей і без глядачів).

Зображення ілюстративне