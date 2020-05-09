Прокуратура изучит требование Пенсионного фонда ветеранам Даманского вернуть выплаты честь Победы

По поручению прокурора Алтайского края Александра Руднева проводится проверка по сообщению в СМИ о том, что Пенсионный фонд пытается вернуть себе деньги, выплаченные ветеранам боевых действий на острове Даманский. Подробности сообщаются на сайте надзорного органа.

Накануне стало известно, что Пенсионный фонд Алтайского края пытается вернуть деньги у участников вооруженного конфликта на острове Даманский, которым положены выплаты в честь юбилея Победы в размере 75 тысяч рублей, так как они имеют статус приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Так, согласно сообщению ГТРК «Алтай», в конце марта обещанную государством выплату получил ветеран конфликта Анатолий Михайлов. Однако уже в апреле деньги были списаны по требованию Пенсионного фонда. Его сослуживец Василий Ушанев также получил юбилейную выплату и сразу потратил ее на переезд. Всего через несколько дней ему позвонили и потребовали вернуть деньги. При этом в других регионах не требуют вернуть эти выплаты, а в Алтайском крае ранее было множество прецедентов, когда требования Пенсионного фонда успешно оспаривают в суде.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев назначил проверку информации о лишении ветеранов выплат. Всем обстоятельствам, указанным в сюжете, будет дана правовая оценка и при подтверждении фактов нарушения прав граждан надзорное ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования. Вероятно, окончательное решение будет принимать суд.