Путин поздравил россиян с Днем Победы

В День Победы после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду глава российского государства Владимир Путин обратился со словами поздравления к ветеранам и всем жителям Российской Федерации, подчеркнув духовно-нравственное значение Победы в Великой Отечественной войне, которое остается неизменным.

«От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно… духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим. Наше отношение к нему — священно, это наша память и гордость», — сказал ПутинКроме того, Владимир Путин отметил, что 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет отпразднована в России «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».

Путин отметил, что ветераны сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений.

«Мы отдаем дань бесконечного признания жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством и стальной силой духа», — пояснил глава государства.Он напомнил, что у Кремлевской стены священное место. Там день и ночь горит Вечный огонь в память о погибших, лежит неизвестный солдат.

«Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины, героям, которые навеки остались в братских неизвестных могилах. Миллионы павших не увидели, не дождались Победы, о которой так мечтали. Верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. Они бились за это до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны», — добавил президент и объявил минуту молчания.Путин в завершении заверил, что после снятия ограничительных мер страна широко отметим 75-летие Победы. Будет парад на Красной площади и пройдет «Бессмертный полк». По его словам, всех россиян объединяет память и общие надежды. Народ непобедим, когда люди все вместе.