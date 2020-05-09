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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/309/12001309/Foto-pic905-895x505-21655.jpg" alt="Путин и Алиев обменялись поздравлениями в честь 75-летия Победы" /></p> <p>

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Владимир Путин выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал поздравления президенту Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу по случаю праздника», — говорится в сообщении.

Также главы двух государств обсудили проделанную работу против пандемии коронавируса и совместное сотрудничество по данному вопросу и другим аспектам.

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