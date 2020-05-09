Собянин возложил цветы к памятнику Жукову на Манежной площади

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Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову на…

Владимир Гердо/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

В церемонии вместо ветеранов приняли участие волонтеры — активисты городского центра «Мосволонтер», участники акции «Цветы Победы».

Глава города возложил к памятнику букет красных роз и минутой молчания почтил память жертв войны.

Ранее президент России Владимир Путин также возложил цветы у Вечного огня в знак поминания павших в ВОВ.

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