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Минобороны России

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/311/10647311/upload-35frontoviebudni1600-pic905-895x505-29718.jpg" alt="«Донести правду»: посол России в США рассказал о войне" /></p> <p>

Попытки западных СМИ и неправительственных организаций переписать историю Второй мировой войны или даже обвинить СССР в ее развязывании кощунственны и неприемлемы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат напомнил, что СССР потерял в войне 27 миллионов человек и призвал «донести до простого американца» тезис о том, что именно советский солдат освободил мир от фашизма.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне.

Соответствующее заявление дипломат сделал утром 9 мая после того, как сотрудники дипмиссии посадили кусты сирени во дворе посольства РФ в американской столице.

«Мы заложили сиреневый сад на территории посольства. Советских солдат встречали на станциях и полустанках с букетами сирени – символом победы и счастья. Мы вспоминаем тех людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами могли сейчас здесь быть. Это лучшие из лучших. Отдали жизни за то, чтобы освободить Европу и ту часть нашей страны, которую оккупировала фашистская Германия», — пояснил посол смысл мероприятия.

Он также осудил антироссийские сообщения, усилившиеся на Западе в канун Дня Победы.

«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран, в том числе, к сожалению – в Соединенных Штатах, когда пытаются принизить роль Советского союза в Победе, и слова о том, что СССР развязал войну, неприемлемы.

Кощунственно так говорить, особенно учитывая, что СССР потерял в той войне 27 миллионов человек. Мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на всей Земле о том, что именно советский солдат освободил Европу», — сказал Антонов.

Чуть ранее проживающие в Сиэтле русские возложили цветы и венок от посольства России в Вашингтоне к мемориалу Второй мировой войны в Олимпии, к мемориальной стене участникам Второй мировой войны в «Саду памяти» в центре города, а также к могиле советского моряка Михаила Анисимова на кладбище Evergreen Washelli.

В Москве утром 9 мая президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. После этого перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр.

Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

«Уважаемые граждане России! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе», — сказал глава государства.

Воздушный парад прошел утром 9 мая в Санкт-Петербурге. Над Пискаревским кладбищем, над Дворцовой площадью и над Невой пролетели истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, современные истребители-перехватчики МиГ-31 и другие.

Кроме того, в водах Невы появились базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец». В это время на крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполнял песни времен войны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также заявил, что жертвы, которые принес СССР для достижения победы над нацизмом, не должны быть забыты.

Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

Кроме того, Гутерреш назвал Вторую мировую войну «временем невероятных зверств», а также «потери человечности». По словам главы ООН, война нанесла тяжелый урон многим государствам. Наибольшее число жертв, как уточнил генсек, пришлось на бывшие республики СССР.

«Жертвы, принесенные народами Советского Союза во имя победы над нацизмом, не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова — не должны быть забыты никогда», — подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что памятные события в странах мира напоминают о погибших и о цене, которую мир заплатил за Победу.

Чуть ранее российское посольство в США призвало Вашингтон отказаться от программ, направленных на искажение исторической правды о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и прекращение Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты обратили внимание, что американское посольство в Венгрии начало отбирать проекты и программы, объединенные общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Американским и венгерским организациям и частным лицам предложили к 1 июня направить заявки на участие в программе. Из них будут отобраны не более пяти. Авторы победивших проектов получат от $2 тыс. до $25 тыс. на их реализацию.

Согласно опубликованному на сайте посольства Соединенных Штатов документу, при составлении заявки соискатели должны «тщательно соблюдать инструкции».

В частности, американская сторона требует, чтобы авторы проектов сконцентрировались на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

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