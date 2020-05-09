Чемпионат Турции по футболу будет возобновлен 12 июня, а финал Лиги чемпионов состоится в августе

Ранее два месяца назад Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА на неопределенный срок перенес открытие сезона Лиги чемпионов, которое должно было состояться в Стамбуле 30 мая, пишет Reuters.

Председатель Федерации футбола Турции (TFF) Нихат Оздемир сказал, что финал европейского элитного клуба запланирован на конец августа, отметив, что детали о формате и сроках будут уточнены после переговоров с представителями здравоохранения и УЕФА.

«Даст Бог, мы закончим матчи наших лиг в конце июля, а затем завершим сезон, проведя финал Лиги чемпионов УЕФА в августе», — заявил Оздемир.