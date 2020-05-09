Коронавирус вызывает сыпь на коже: медики рассказали, как она выглядит

Covid-19 способен вызывать несколько вариантов раздражения кожи. Первый – крапивница, когда появляются плоские приподнятые волдыри бледно-розового цвета. Такие образования вызывают зуд, как после контакта с крапивой.

Второй тип – акральная ишемия, которую провоцируют микротромбы. В этом случае пациенты наблюдают только покраснения, кожа тоже чешется и зудит.

Третий частый вариант – кореобразная сыпь. Она представляет собой пятнисто-папулезную сыпь по всему телу, особенно конечностях.

Сетчатое ливедо – четвертый вариант раздражения, проявляющийся из-за спазма мелких сосудов у поверхности кожи. Проявление внешне напоминает сетку.

Везикулярная сыпь являет собой малые пузыри, которые характерны при ветрянке.

Также довольно часто возникает петехиальная сыпь. Яркие красные пятна, очень мелкие по размеру, были зарегистрированы у 20% больных на севере Италии.