Грядет великий коридор затмений: астролог рассказал, чего стоит опасаться

Затмения и переход планет в ретродвижение отразятся на психическом здоровье людей. Так, по словам астролога Виталия Бердника, Уран в несколько раз повысит уровень беспокойства. Не исключены моменты паники.

Спокойных дней, как сейчас, больше не будет в 2020 году. Период затишья завершится уже перед первым затмением в июне. Лето подарит человечеству целых два лунных затмения и одно солнечное.

Перестройка планет ожидается 13 июня. Начнет переход в ретродвижение Венера, которая разбудит старые проблемы людей. Всего положение будут менять пять планет. Они станут причиной торможения всех процессов и начинаний людей.

Астролог призывает быть осторожными и внимательно анализировать все действия, чтобы перемены не были болезненными.