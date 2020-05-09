В России готовятся к продлению карантина

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова озвучила сроки сохранения правил карантина в России. По ее словам, это произойдет или до завершения пандемии, или до появления вакцины против инфекции. Об этом она рассказала в ходе совещания с членами фракции «Единой России» в Госдуме.В России продлили карантин или нетПопова добавила, что россиянам некуда будет деться от вируса. «Мы это поняли уже давно, и выстраиваем так свою стратегию и тактику», — сказала она.Также она отметила, что возможно такие правила сохранятся до конца 2020 года. Возможно, это произойдет раньше, «если вирус решит, что он устал и уходит».

В пользу того, что карантин могут продлить до 31 мая 2020 года, говорит факт продления ограничений в Москве.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении «режима повышенной готовности» в городе до 31 мая. Документ опубликован на сайте мэрии. В указе прописано, что москвичи с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в транспорте, включая такси, и в магазинах.Рабочие пропуска автоматически продлеваются до 31 мая, говорится в другом документе, подписанном Собяниным.В самые ближайшие дни президент РФ Владимир Путин должен выступить с телеобращением, в котором выскажется о дальнейшем развитии событий, затронув тему карантина.