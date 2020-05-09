Грядет великий коридор затмений: астролог рассказал, чего стоит опасаться

В июне ожидается несколько масштабных событий: два лунных затмения и одно солнечное. Эти явления, по словам астрологов, таят в себе некоторую опасность. Сейчас мы находимся в периоде затишья, который наступил после выстраивания определенным образом планет в марте-апреле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Затмения и переход планет в ретродвижение отразятся на психическом здоровье людей. Так, по словам астролога Виталия Бердника, Уран в несколько раз повысит уровень беспокойства. Не исключены моменты паники.Спокойных дней, как сейчас, больше не будет в 2020 году. Период затишья завершится уже перед первым затмением в июне. Лето подарит человечеству целых два лунных затмения и одно солнечное.Перестройка планет ожидается 13 июня. Начнет переход в ретродвижение Венера, которая разбудит старые проблемы людей. Всего положение будут менять пять планет. Они станут причиной торможения всех процессов и начинаний людей.Астролог призывает быть осторожными и внимательно анализировать все действия, чтобы перемены не были болезненными.