В 2020 году «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн

9 мая 2020 года началось шествие «Бессмертного полка – онлайн». 2,5 млн участников Великой Отечественной войны встали в единый строй и пройдут в бессмертном марше по всей стране. Когда и где смотреть трансляцию.Когда начнется трансляция онлайн «Бессмертного полка»Она уже началось в 02:00 по московскому времени. «Бессмертный полк» пройдет с востока на запад, присоединяя к себе новые регионы.Сколько продлится?Больше одного дня. Дело в том, что технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все участники виртуального полка прошли в строю.

Участников так много… Как я увижу своего деда?Об этом вам должны были сообщить индивидуально. После регистрации 8-9 мая вам на электронную почту должно прийти письмо с указанием времени показа. Поэтому вы не пропустите момент, когда на экране покажут именно вашего героя.Где идет трансляция «Бессмертного полка»?Организаторы сообщали о нескольких интернет-площадках, где будет идти трансляция. Однако на этих сайтах на данный момент нет информации о трансляции. Поэтому мы советуем смотреть онлайн-шествие на:портале «Бессмертного полка России»;портале Международного Бессмертного полка;странице «Бессмертного полка» в соцсети «ВКонтакте».