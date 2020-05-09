Путин поздравил россиян с Днем Победы

В День Победы после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду глава российского государства Владимир Путин обратился со словами поздравления к ветеранам и всем жителям Российской Федерации, подчеркнув духовно-нравственное значение Победы в Великой Отечественной войне, которое остается неизменным.«От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно… духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим. Наше отношение к нему — священно, это наша память и гордость», — сказал ПутинКроме того, Владимир Путин отметил, что 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет отпразднована в России «широко и достойно», с парадом и маршем «Бессмертного полка».Путин отметил, что ветераны сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений.

«Мы отдаем дань бесконечного признания жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством и стальной силой духа», — пояснил глава государства.Он напомнил, что у Кремлевской стены священное место. Там день и ночь горит Вечный огонь в память о погибших, лежит неизвестный солдат.«Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины, героям, которые навеки остались в братских неизвестных могилах. Миллионы павших не увидели, не дождались Победы, о которой так мечтали. Верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. Они бились за это до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны», — добавил президент и объявил минуту молчания.Путин в завершении заверил, что после снятия ограничительных мер страна широко отметим 75-летие Победы. Будет парад на Красной площади и пройдет «Бессмертный полк». По его словам, всех россиян объединяет память и общие надежды. Народ непобедим, когда люди все вместе.