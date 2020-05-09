Коронавирус вызывает сыпь на коже: медики рассказали, как она выглядит

Врачи выяснили новый симптом коронавируса, который начали всё чаще наблюдать у пациентов. Так, вирус провоцирует появление сыпи. Её наличие фиксируют врачи Италии, Франции, Соединенных Штатов, Испании, Украины и России, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Covid-19 способен вызывать несколько вариантов раздражения кожи. Первый – крапивница, когда появляются плоские приподнятые волдыри бледно-розового цвета. Такие образования вызывают зуд, как после контакта с крапивой. Второй тип – акральная ишемия, которую провоцируют микротромбы. В этом случае пациенты наблюдают только покраснения, кожа тоже чешется и зудит.Третий частый вариант – кореобразная сыпь. Она представляет собой пятнисто-папулезную сыпь по всему телу, особенно конечностях.Сетчатое ливедо – четвертый вариант раздражения, проявляющийся из-за спазма мелких сосудов у поверхности кожи. Проявление внешне напоминает сетку.Везикулярная сыпь являет собой малые пузыри, которые характерны при ветрянке.Также довольно часто возникает петехиальная сыпь. Яркие красные пятна, очень мелкие по размеру, были зарегистрированы у 20% больных на севере Италии.