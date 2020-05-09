Зарубежные эксперты назвали изменения в глазах, которые могут указывать на серьезные заболевания

Изменения в глазах могут указывать на серьезные заболевания. Надо только быть внимательнее и уметь «читать». Как трактовать изменения рассказали эксперты из зарубежного издания Hindustantimes.Медики довольно часто могут «на глаз» определить наличие той или иной болезни. И анализы потом это подтверждают.Профессионалу порой бывает достаточно просто посмотреть пациенту в его очи. Покрасневшие глаза, как думают многие, симптом банального переутомления или недосыпа. Однако они точно так же могут сигналить и о развитии сахарного диабета. Впрочем, если именно в этом недуге кроется причина, глазные сосуды будут выглядеть как будто разбухшими. Притом, они станут насыщенно-красными – так что в глаза смотреть надо очень пристально.Читайте на Информинг.Ру: Зарубежные медики назвали неочевидные признаки болезней сердцаЕще один симптом – светло-серые или белые кольца вокруг радужной оболочки глаза. Зарубежные специалисты обращают внимание на то, что в большинстве случаев этот признак указывает на повышенный уровень холестерина. Если его не привести в норму, повышается риск инфаркта и инсульта. Медлить с визитом к гастроэнтерологу и прохождением обследования точно не стоит.Сухость глаз зачастую считают следствием длительной работы за компьютером. Но такая проблема, как сухость глаз, часто может говорить о довольно страшных заболеваниях, в том числе щитовидной железы, а также ревматоидном артрите и волчанке. Подергивание глаз (тик) может появиться и через банальное переутомление. В этом случае проблема решается парой часов отдыха. Однако если глаз продолжает дергаться, без помощи невролога не обойтись.

Иногда человека внезапно начинает преследовать ночная слепота. То есть, тусклое освещение оборачивается ухудшением зрения. В народе этому есть другое название – «куриная слепота».Многие думают, что развивается недуг по части офтальмологии. В большинстве случаев людям, столкнувшимся с ухудшением зрения в условиях плохой освещенности, попросту не хватает витамина А. При эссенциальной куриной слепоте поможет включение в рацион моркови, капусты и шпината.Однако визит к профильному доктору обязателен, поскольку речь может идти о другом виде куриной слепоты. Смптоматическая куриная слепота может сопровождать как заболевания глаза (глаукома, невриты зрительного нерва, дистрофия сетчатки, миопия высокой степени, хориоретиниты), так и анемию, пигментопатию и связанные с обезвоживанием инфекционные заболевания. Яндекс Дзен