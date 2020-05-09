Путин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал провести парад, но попозже

9 мая на Красной площади президент РФ Владимир Путин возложил букет алых роз к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память всех погибших во времена Великой Отечественной войны. Также глава государства обратился к россиянам и поздравил их с праздником.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.

kremlin.ru

Владимир Путин поздравил ветеранов и всех граждан России с Днём Победы.

Президент РФ

Владимир Путин:

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это — бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат.

Владимир Путин отметил, что россияне обязательно, как обычно, широко и торжественно отметят юбилейную дату, сделают это достойно, как им велит долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу.

Также президент призвал к единству и напомнил, что ветераны сражались за жизнь — против смерти. И граждане России всегда будут равняться на их сплочённость и стойкость.

Напомним, 75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн.

Каждый, кто намерен встать в ряды «Бессмертного полка», может выставить фото своего родственника-ветерана в социальную сеть.

Также в Барнауле и крае 9 мая проходит серия других праздничных акций, таких, как «Окна памяти» и «Фонарики Победы».

Суть их заключается в том, что горожане разместят в своих окнах изображения ветеранов Великой Отечественной войны или тружеников тыла в знак признательности за Великую Победу. А вечером барнаульцы в знак памяти подойдут к окнам и зажгут импровизированные «фонарики». При этом источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов.

Новый формат в связи с вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса получили и праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы.

Так, в Барнауле, несколько «фронтовых бригад» артистов выезжают во дворы многоквартирных домов и под окнами жителей города исполняют песни военных лет и поздравляют граждан с юбилеем Великой Победы.

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