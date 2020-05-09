Число заразившихся коронавирусной инфекций Алтайском крае увеличилось 20 человек сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 9 мая число инфицированных достигло отметки в 641 человек. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Из 20 случаев 14 было зарегистрировано в Барнауле, два – в Павловском районе. В Рубцовске, Немецком национальном, Тальменском и Благовещенском районах было выявлено по одному заразившемуся. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

За весь период в регионе обследовано 40 906 человек, на 9 мая под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 5777 человек (в том числе 15 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 9606 человек. Всего выписано 176 человек, из них за прошедшие сутки — 11.

Упомянем также, что вечером 8 мая оперштаб Республики Алтай сообщил еще об одном случае заражения в регионе. Вирус был обнаружен в организме 35-летней Жительницы Кош-Агачского района. Ранее она контактировала с зараженным из Шебалинского района. С учетом этого в республике на сегодняшний день зарегистрировано 52 случая заражения.