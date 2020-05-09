В России не исключают продление карантина до 31 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантинные меры в России могут продлить до июня. По ее словам, это произойдет, если в майские праздники жители страны будут нарушать режим самоизоляции.

Продлят карантин в России или нет, до какого числа

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом она допустила возможность продления карантина в России до 1 июня 2020 года. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в Москве ограничительные меры уже продлены.

Судя по последним новостям, власти склоняются к тому, что режим самоизоляции должен сниматься поэтапно. При этом важно учитывать специфику распространения коронавируса в каждом отдельном регионе.

По данным на сегодня, распространение коронавируса в России остановить не удалось. Среди регионов страны Москва лидирует по количеству заболевших: каждый день врачи выявляют тысячи новых зараженных.