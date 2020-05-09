Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая

Сегодня, 9 мая 2020 года, отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках праздничных мероприятий запланировано в том числе специальное обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.

Обращение Путина к россиянам 9 мая: во сколько, где смотреть

Начало выступления главы государства запланировано на 10:00 по московскому времени. Обращение Путина в прямом эфире покажут, в частности, Первый канал, «Россия 1» и даже «Матч ТВ». Кроме того, онлайн-трансляция будет доступна на ютубе.

В программе Первого канала на обращение Путина отведено 20 минут. На 10:20 запланировано начало показа фильма «Диверсант».

Предполагается, что Путин возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда выступит со специальным обращением. После этого состоится авиационная часть отмененного Парада Победы из-за распространения по России коронавирусной инфекции.

Состоится ли Парад Победы и акция «Бессмертный полк»

В связи с угрозой распространения коронавируса, в 2020 году Парад Победы был отменен решением президента России Владимира Путина.

При этом воздушная часть парада сохранится. 9 мая над 47 городами России пролетят около 600 вертолетов и самолетов. В Москве в авиапараде примут участие 75 воздушных судов.

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса . Видеоряд вместо обычного шествия будут транслировать на медиаэкранах и в онлайн-кинотеатрах.