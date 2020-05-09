Посол РФ в США заявил о неприемлемости принижения роли СССР в победе над нацизмом

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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Михаил Тургиев/РИА «Новости»
Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Он отметил, что «дезинформационная кампания» в ряде стран также касается роли СССР в развязывании Второй мировой войны.
По его мнению, российская сторона не должна молчать в ответ, но отвечать «спокойно» и «аргументированно».
»(Россия должна. — примечание «Газеты.Ru») пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза», — подчеркнул Антонов.
Кроме того, он указал на важность «быть вместе» в современном мире для борьбы с вызовами и угрозами.
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