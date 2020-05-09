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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов

Михаил Тургиев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/363/13021363/RIAN_5803704.HR-pic905-895x505-38462.jpg" alt="Посол РФ в США заявил о неприемлемости принижения роли СССР в победе над нацизмом" /></p> <p>

Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Он отметил, что «дезинформационная кампания» в ряде стран также касается роли СССР в развязывании Второй мировой войны.

По его мнению, российская сторона не должна молчать в ответ, но отвечать «спокойно» и «аргументированно».

»(Россия должна. — примечание «Газеты.Ru») пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, он указал на важность «быть вместе» в современном мире для борьбы с вызовами и угрозами.

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