Что нужно знать о кинезиотейпировании?

Кинезиотейпирование это уникальная методика, которая пришла в нашу страну из Японии. Она снимает боль и ускоряет время восстановления суть лечения заключается в наложении кинезио тейпов. Кинезио тейпы на сайте https://arestapes.com.ua это ленты из ткани имеющие специальное клеевое покрытие, которое реагирует на тепло наши кожи. Они обеспечивают анатомически правильную работу мышц и восстановление тканевого обмена. Таким образом происходит:
- Снятие боли.
- Улучшение кровообращения.
- Нормализация оттока лимфы.
- Движения не скованы.
Тейпы гипоаллергенны, а абсолютная проницаемость материала позволяет держать их на теле до 5 дней обеспечивая поддержку и оказывая лечебный эффект на протяжении всего дня без лекарственных средств. Кроме того японский метод не запрещает совмещать сразу несколько вариантов медицинского лечения. Таким образом можно получить максимальны лечебный эффект в кратчайшие сроки. Пластырь начинает работать уже через 20 минут после наложения.
Эффекты от применения метода кинезиотейпирования
Среди основных стоит сказать о:
- Нормализация и улучшение лимфо и кровообращения. Ранее травмированные ткани чаще других отекают, что замедляет заживление. Пластыри приподнимают кожу тем самым увеличивая пространство, и способствуя естественному движению жидкостей в организме.
- Минимальные боли. По мнению ученых тейпы купируют болевой синдром используя ресурсы человека для быстрого восстановления.
- Нормализация мышечного тонуса. Тейпы обеспечивают быстрое восстановление мышц.
- Положительное влияние на суставы после окончания процедуры. Большая амплитуда движении и сокращение дисбаланса в разных группах мышц, положительное воздействие на суставы. Движение при этом не ограничивается. Тейпы пассивно фиксируют суставы вытягивая их до предельной длины, и помогая восстановить в максимально короткие сроки растянутые связки и сухожилия.
- Влияние на внутренние органы. Накладываясь на кожу пластырь воздействует на внутренние органы. Исследователи доказали, что метод кинезиотейпирования купирует боли в желудке и периодические боли, возникающие у женщин.