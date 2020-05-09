Что нужно знать о кинезиотейпировании?

Кинезиотейпирование это уникальная методика, которая пришла в нашу страну из Японии. Она снимает боль и ускоряет время восстановления суть лечения заключается в наложении кинезио тейпов. Кинезио тейпы на сайте https://arestapes.com.ua это ленты из ткани имеющие специальное клеевое покрытие, которое реагирует на тепло наши кожи. Они обеспечивают анатомически правильную работу мышц и восстановление тканевого обмена. Таким образом происходит:

Снятие боли.

Улучшение кровообращения.

Нормализация оттока лимфы.

Движения не скованы.

Тейпы гипоаллергенны, а абсолютная проницаемость материала позволяет держать их на теле до 5 дней обеспечивая поддержку и оказывая лечебный эффект на протяжении всего дня без лекарственных средств. Кроме того японский метод не запрещает совмещать сразу несколько вариантов медицинского лечения. Таким образом можно получить максимальны лечебный эффект в кратчайшие сроки. Пластырь начинает работать уже через 20 минут после наложения.

Эффекты от применения метода кинезиотейпирования

Среди основных стоит сказать о: