Сайт «Память народа» позволяет найти информацию об участниках ВОВ

На портале «Память народа» вышло масштабное обновление. Помимо публикации более 25 миллионов новых документов и подробностей юбилейных боевых операций, изменения коснулись ключевого раздела портала «Герои войны», который получил новый облик и функционал.

Сайт «Память народа», поиск по фамилии

Значительные изменения потребовались в связи с появлением нового типа информации на портале – сводной «карточки» участника ВОВ, являющейся результатом масштабной работы по ручной обработке и связыванию документов. Новый массив представляет собой единые записи на участников ВОВ, к которым уже прикреплены все документы с упоминанием данного человека, в том числе и новые оцифрованные архивные фонды, пополнившие портал к юбилею Победы.

Для обработки информации были применены интеллектуальные алгоритмы анализа данных, а также привлечены тысячи операторов для ручного связывания документов портала «Память народа». Нововведения позволят пользователям найти максимально полную информацию о боевом пути родственников и их судьбе.

«Если раньше пользователь видел каждый найденный на сайте документ отдельно, то теперь в результатах поиска отображается сводная «карточка» на каждого Героя, в которой собраны все документы с его упоминанием, — рассказывает руководитель департамента маркетинга корпорации ЭЛАР Артем Вартанян. – Эти документы, — о награждении, гибели и захоронении, если таковые имеются, материалы УПК, военно-пересыльных пунктов и другие, — расположены в виде хронологии боевого пути.

Просмотр документов реализован на одной странице, посетитель портала видит электронную копию документа и дополняющий ее раздел с уже извлеченными и структурированными данными. Также стоит отметить, что вышедшие обновления упростят и ускорят работу с личным архивом на сайте – теперь достаточно будет сохранять одну «карточку» о Герое, а не каждый документ по отдельности».

В новом интерфейсе появилась вкладка «Сводная информация», где собраны все известные биографические данные о человеке, его воинские звания, наименования воинских частей, в которых он служил в годы ВОВ и наименование наград. В свою очередь, вкладка «Боевой путь» претерпела значительные изменения, которые позволят детально изучить боевой путь участника Войны на основе информации из всех документов, соотнесенной с интерактивной картой. Судьбу Героя можно будет проследить, начиная с места призыва и переходя к описаниям конкретных боевых операций, в которых принимала участие та или иная воинская часть.

Возможности сайта «Память народа»

Портал «Память народа», созданный корпорацией ЭЛАР по заказу Минобороны России, — самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о ВОВ. На сегодняшний день на портале можно найти данные о судьбах более 30 млн. человек через 64 млн. записей о безвозвратных потерях Красной армии, документов запасных полков и военно-пересыльных пунктов, 15 млн. записей о первичном месте захоронения, 1.2 млн. паспортов воинских захоронений со списками погребенных, 20,8 млн. записей о награждении, 12,5 млн. описаний совершенных подвигов, 8 млн. записей из дел с именными списками частей, 6,9 млн. карточек участников войны из учетно-послужной картотеки офицерского состава, 1,7 млн. карточек участников войны из картотек военно-морского флота, 5 млн. записей о призыве и демобилизации из документов военкоматов.

Портал дает возможность пользователям восстановить боевой путь участников Войны, — от призыва до возвращения домой или гибели, узнать подробности боевых операций, в которых тот участвовал, прочитать об обстоятельствах подвига, а также создать личный архив. Данные с географических карт времен войны соотнесены с современными, на которых отмечены места призыва, военно-пересыльные пункты, позиции воинских частей с датой дислокации, исторические наименования всех населенных пунктов.

Как зайти на сайт «Память народа», адрес

Посетить важнейший ресурс «Память народа» можно по следующему адресу: https://pamyat-naroda.ru