В России 9 мая пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк»

Наступил один из главнейших праздников в году для нашей страны. Сегодня 9 мая 2020 года мы празднуем 75-летие со Дня Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году продет в формате онлай-всему виной эпидемия коронавирусной инфекции в России.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением.

Когда начнется и где смотреть «Бессмертный полк» 2020 года

Прямая трансляция акции состоится сегодня, 9 мая 2020 года в режиме онлайн. Полк стартует в 11:00 по местному времени каждого региона.

Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, а также на медиаэкранах страны, в социальных сетях, на портале Mail.ru, в онлайн-кинотеатрах.

Перед «Бессмертным полком» в 10:00 9 мая на телеэкранах покажут обращение президента России Владимира Путина и воздушный парад, который в этом году станет самым масштабным за всю историю. В нем примет участие 75 воздушных судов, в том числе и самых новейших. Москвичи смогут наблюдать авиашоу даже с балконов собственных домов.

Смотреть трансляцию «Бессмертный полк»

Как и в прошлом году, в «Бессмертном полку» примут участие миллионы россиян, которые хотят почтить память погибших родственников. В прошлом году количество участников достигло 16 000 000 человек.

Онлайн-акция продлится несколько дней. Это связано с тем, что за один день невозможно показать всех участников так, чтобы люди смогли посмотреть в глаза каждому ветерану и прочитать их имена.

Как принять онлайн-участие в акции

На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, властям пришлось перенести на более позднее время. Однако традиционная народная акция памяти Бессмертный полк все же состоится, но в ином формате. Принять в ней участие также смогут все желающие.

Для того чтобы принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года, необходимо зарегистрироваться хотя бы в одной из соцсетей. Итак:

1. Заходим на сайт Бессмертного полка России.

2. На главной странице выбираем виджет «Бессмертный полк онлайн».

3. На странице онлайн-акции нажимаем кнопку «Принять участие». Авторизация происходит автоматически через аккаунт в одной из соцсетей на выбор: Фейсбук, Одноклассники или ВКонтакте.

4. После регистрации на сайте заполняем профиль ветерана. В персональной карточке указываем имя и фамилию вашего героя, загружаем его фотографию (если есть), указываем годы жизни и годы участия в войне. Далее нужно указать электронный адрес, по которому организаторы акции смогут связаться с вами при необходимости.

9 мая 2020 года все заполненные профили появятся в трансляции проекта. Заявки принимаются до 15:00 9 мая.