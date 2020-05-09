ЕГЭ в 2020 году перенесут из-за коронавируса

Выпускникам возможно придётся писать ЕГЭ только в конце августа или начале сентября. Начало основного периода сдачи ЕГЭ в этом году и так должно начаться позже обычного — 8 июня. Срок проведения экзамена был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Перенесли ЕГЭ в 2020 году или нет: новости сегодня

Сейчас же встал вопрос о том, что дату ЕГЭ могут перенести ещё раз — ещё на более долгий срок. В Минздраве считают, что писать экзамены в июне может быть небезопасно и потому на этот месяц «ориентироваться нельзя».

Сейчас вопрос о переносе дат основного школьного экзамена решается при помощи экспертов. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. ЕГЭ также предложили провести в конце июля — начале августа.

Ассоциация «Глобальные университеты» вообще предложила проводить сдачу этого экзамена только для тех, кто собирается поступить в ВУЗы, а школьные аттестаты в этом году стоит выдать на основе итоговых оценок по предметам.

На какую дату перенесли ЕГЭ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета — начало осени.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август- сентябрь», — цитируется в сообщении Мурашко.

Он отметил, что влияние на динамику заболевания окажут послабления в режиме самоизоляции, поскольку нужно, чтобы заработала экономика. «Если пойдёт вариант послабления и при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить обо всех остальных шагах. Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца — май и июнь — рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего [тоже]», — приводятся в сообщении слова Мурашко.

Минздрав передал рекомендации Минпросвещения и лично Сергею Кравцову по поводу проведения ЕГЭ. Решение будет приниматься образовательными властями совместно с Роспотребнадзором. Агнетство подчёркивает, что вопрос о том, когда начнётся ЕГЭ в России, до сих пор окончательно не решён. Как заявлял министр просвещения России Кравцов, 12 мая будет объявлено, начнутся ли экзамены 8 июня или их снова перенесут на более поздний срок.