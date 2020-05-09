Алтайский край вошел тройку регионов наименьшими шансами жителей накопить квартиру Москве

Жителям Алтайского края со средней зарплатой по региону понадобится больше 18 лет, чтобы накопить на самую дешевую квартиру в Москве. При этом им придется откладывать всю сумму, не тратя на себя ни копейки. Такие расчеты представили аналитики федерального портала «Мир квартир». По их данным, больше, чем жителям Алтайского края, копить придется только в Дагестане и Ивановской области.

В своих расчетах составители рейтинга исходили из того, сколько лет придется жителю того или иного региона копить на одну из самых дешевых квартир в Москве стоимостью 6 млн рублей. Предполагается, что человек будет полностью откладывать свою среднюю зарплату, а жить на доход другого члена семьи. Исходя из этого, дольше всех копить на квартиру в столице будут жители Ивановской области – на это понадобится 18,8 лет при средней зарплате в 26 535 рублей. Чуть лучше ситуация в Дагестане – там жители в среднем получают за свою работу 26 899 рублей, а значит и на квартиру у них получится накопить уже за 18,6 лет. Жителям Алтайского края на покупку жилья в столице понадобится 18,5 лет при средних заработках в 27 039 рублей. У граждан из соседней Республики Алтай дела обстоят несколько получше: средние зарплаты там составляют 33 321 рублей, а потому жилье в столице можно будет купить уже через 15 лет. Такой результат позволил РА занять 51 строчку рейтинга из 84.

Больше всего шансов купить квартиру в Москве имеют жители Чукотского АО, чьи средние заработки составляют 112 327 рублей. С таким доходом жилье в столице можно будет приобрести уже через 4,5 года. Жителям Ямало-Ненецкого АО на те же цели понадобится уже 4,9 лет, поскольку средняя заработная плата в регионе составляет 101 040 рублей. Третью строчку рейтинга заняли сами москвичи, чьи заработки в среднем составляют 92 390 рублей. С таким доходом квартиру можно будет купить уже через 5,4 лет.

При этом авторы рейтинга отмечают, что средние зарплаты в Москве отличаются от медианных, поскольку на них сильно влияют заработки федеральных чиновников, депутатов, топ-менеджеров крупных компаний и т.д. Так, по данным Росстата за 2019 год медианная зарплата (показатель, при котором половина населения получает большую сумму, половина — меньшую) в столице составляла чуть более 66 тысяч рублей. В Алтайском крае медианная зарплата была равна примерно 23,5 тысяч рублей.

По России средняя зарплата граждан составляет 47 257 рублей. При этом медианная зарплата в 2019 году составляла всего около 35 тысяч рублей. Следовательно, среднестатистический гражданин имеет возможность перебраться в собственную квартиру в Москве примерно через 14,2 года. Разумеется, возможность эта исключительно гипотетическая, поскольку рост цен на жилье может постоянно отодвигать дату покупки на некоторый срок, а описанная экспертами схема покупки возможна почти исключительно в теории.