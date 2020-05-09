Таролог об Энрике Иглесиасе: «Он настолько запутался, что уже не понимает, как и чем заниматься»

Считается, что после 40 лет у мужчин начинается «кризис среднего возраста». Энрике Иглесиас, этот «вечный мальчик» мировой эстрады, отмечает 45-летие. Со стороны он кажется человеком счастливым. У них с Анной Курниковой наконец появились дети, концерты до пандемии коронавируса проходили часто и стабильно. Но что скрывается за этой красивой оберткой? Таролог Саона уверена: на самом деле Энрике в данный конкретный момент находится на перепутье — сказывается тот самый «кризис среднего возраста».

«Он сейчас настолько запутался во всем, что уже не понимает, как и чем заниматься. Он полностью погрузился в быт и в занятия со своими детьми и, увы, почти забросил свое творчество. Конечно он переживает из-за такой ситуации, так как музыка для него — это вся его жизнь. Сейчас его голова просто разрывается от разных мыслей и переживаний. Он хотел много добиться, он хочет славы и популярности. Если его жена вникнет в сложившуюся ситуацию и перестанет его так сильно загружать семейными заботами, то он вздохнет полной грудью и сможет дальше жить и творить».

По мнению таролога, Анна Курникова, при всей своей хрупкости, на самом деле довольно властная женщина и частенько давит на Энрике. «Если все же она его отпустит, то у него есть шанс добиться былой славы и популярности. Кстати, по картам ему выпадает открытие вместе с женой какого-то бизнеса в России, а также показана продюсерская деятельность. Я вижу, что и детей тоже будет тянуть в Россию. А вот рождения еще детей в ближайшие 5—6 лет я не вижу. Супруги будут думать, как воспитывать своих наследников, как дать им отличное образование. Кстати, дети будут заниматься и спортом и музыкой и достигнут серьезных высот».