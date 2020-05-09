Трамп обсудил с саудовским королем вопросы энергорынка

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время встречи президента США Дональда…
Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.
В ходе разговора лидеры стран указали на важность поддержания стабильности на мировом рынке энергоресурсов.
Кроме того, представители США и Саудовской Аравии затронули тему предпринимаемых странами мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Трамп и Аль Сауд также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках саммитов G7 и G20.
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