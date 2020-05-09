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Петр Быстров/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/133/8065133/RIAN_02751671.HR.ru-pic905-895x505-69950.jpg" alt="Минфин не поддержал просьбу приостановить систему «Платон» из-за коронавируса" /></p> <p>

Министерство финансов РФ отвергло предложение «Деловой России» приостановить взимание платы с большегрузов в госсистеме «Платон» из-за возможности выпадания доходов для реализации указов президента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

«Министерство отмечает, что приостановление взимания платы может привести к образованию выпадающих доходов федерального бюджета, что, в свою очередь, приведет к сокращению финансирования мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог», — сказал собеседник агентства.

Общественная организация «Деловая Россия» ранее предлагала приостановить действие системы «Платон» до октября 2020 года из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. С 1 февраля 2020 года тариф за пользование дорогами для большегрузов вырос до 2,2 рублей за километр.

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