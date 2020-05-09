Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

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KCNA/Reuters
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с поздравлениями по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«По случаю 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне шлю горячее поздравление и теплый привет от имени правительства и народа КНДР вам, дружественному правительству и народу вашей страны», — говорится в телеграмме.
Также там отмечается, что 75 лет тому назад российская армия проявила «беспримерный героизм и самоотверженность», что позволило победить в войне с фашизмом, который угрожал судьбе человечества.
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