Джонсон призвал Путина продолжать диалог между странами

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Джонсон призвал Путина продолжать диалог между странами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года

Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости продолжения диалога между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера.

«Они обсудили двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр ясно заявил, что мы должны продолжать диалог», — говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Джонсон также отметил, что в настоящее время сохраняются определенные препятствия для прогресса российско-британских отношений.

В ходе разговора Путин и Джонсон выразили обоюдную готовность к налаживанию двусторонних отношений и решению актуальных проблем.

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