Турецкая энергетическая служба начала расследование по факту выставления счетов против нормативных актов

По
mavit
-
23

Турецкая энергетическая служба начала расследование по факту выставления счетов против нормативных актов

EPDK заявило, что Управление по природному газу Стамбула (İGDAŞ) предъявило счета за промежутки времени, которые противоречат нормативным требованиям.

«Когда мы рассмотрели жалобы, мы увидели, что счета выставлялись с нарушением правил. Эта ситуация привела к значительному увеличению размеров счетов наших граждан. Мы немедленно инициировали расследование. Мы делаем все необходимое», — цитирует председателя EPDK Мустафу Йылмаза Duvar.

Добавим, что необычное увеличение счетов за природный газ вызвало критику со стороны пользователей в Стамбуле.

Йылмаз отметил, что EPDK рассматривает все жалобы, и призвал тех, кто с подозрением относится к счетам, подать заявку с сайта EPDK.

«Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией в секторе природного газа. Мы надеемся, что это не повторится», — сказал он.