Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів

У зв’язку з послабленням карантину та відкриттям парків і скверів, повідомляють, що тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів на 3 дні.

Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook.

«Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли… Але основна маса квітів та враженьчекає на вас», — йдеться у дописі.

На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.

Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:

— вхід без маски заборонен;

— дотримання дистанції 1,5-2м;

Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.