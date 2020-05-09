Тюльпанове поле у Ковельському районі відкриють: які правила діятимуть для відвідувачів

У зв’язку з послабленням карантину та відкриттям парків і скверів, повідомляють, що тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкриють для відвідувачів на 3 дні.
Про це інформують організатори фестивалю на сторінці у Facebook.
«Ми шкодуємо, що деякі ранні сорти вже відцвіли… Але основна маса квітів та враженьчекає на вас», — йдеться у дописі.
На відвідувачів чекають 11-13 травня з 10.00 до 18.00 годину.
Організатори фестивалю просять гостей дотримуватися вимог карантину:
— вхід без маски заборонен;
— дотримання дистанції 1,5-2м;
Кількість відвідувачів може бути обмежена згідно з карантинними нормами. Вхід коштуватиме 40 гривень.