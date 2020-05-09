Верховный суд РТ возобновит работу с 12 мая

Верховный суд РТ с 12 мая приступит к работе в обычном режиме при условии соблюдения специальных мер, рассказала «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы суда Наталья Лосева.

«12 мая на работу в полном составе выходят все судьи и работники аппарата», — сообщила она.

При этом она подчеркнула, что посетителям нужно использовать медицинские маски и перчатки.

В судебном департаменте при Верховном суде РФ подтвердили факт рассылки письма с предложением возобновить работу судов с 12 мая в полном объеме. Окончательное решение остается за председателями судов, которое они будут принимать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в том или ином регионе, сообщает «Интерфакс».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Верховный суд РФ ограничил работу судов с 19 марта. Рассматриваются только дела и материалы безотлагательного характера.