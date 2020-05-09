Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным», — заявил эксперт.
По его словам, если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то «лучше деньги «размазать» на как можно больший срок», так как так будет проще выжить.
Что касается физических лиц, Петропольский отметил, что практически все ипотеки в России гасятся аннуитетными платежами, когда в первой половине срока кредита гасятся только проценты. Поэтому гасить досрочно платеж во вторую половину срока бессмысленно.
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