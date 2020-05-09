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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года

Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/827/13064827/2020-04-27T105936Z_149196954_RC2YCG9EH41Q_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-40713.jpg" alt="Джонсон призвал Путина продолжать диалог между странами" /></p> </p> <p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости продолжения диалога между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера.

«Они обсудили двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр ясно заявил, что мы должны продолжать диалог», — говорится в сообщении офиса премьер-министра.

Джонсон также отметил, что в настоящее время сохраняются определенные препятствия для прогресса российско-британских отношений.

В ходе разговора Путин и Джонсон выразили обоюдную готовность к налаживанию двусторонних отношений и решению актуальных проблем.

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