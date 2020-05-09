Джонсон призвал Путина продолжать диалог между странами

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 27 апреля 2020 года
Pippa Fowles/10 Downing Street/Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости продолжения диалога между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера.
«Они обсудили двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр ясно заявил, что мы должны продолжать диалог», — говорится в сообщении офиса премьер-министра.
Джонсон также отметил, что в настоящее время сохраняются определенные препятствия для прогресса российско-британских отношений.
В ходе разговора Путин и Джонсон выразили обоюдную готовность к налаживанию двусторонних отношений и решению актуальных проблем.
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