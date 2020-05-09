В правительстве назвали возможные сроки снятия коронавирусных ограничений

Этап, когда в стране будут выявляться лишь единичные случаи заражения, наступит, согласно прогнозам, только к концу лета

В правительстве озвучили прогноз о возможных сроках выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, это может произойти не раньше конца мая.

«В зависимости от субъекта, от ситуации — это либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, есть разные прогнозы развития ситуации, и пока сложно сказать, какой из ни окажется более точным. Многое будет зависеть от самих граждан. Министр посетовал на то, что многие начинают нарушать режим самоизоляции, и выходя на улицу, пренебрегают масками и перчатками.

По мнению Чернышенко переход в ту стадию, когда в стране будут выявляться лишь единичные случаи коронавируса, возможен только к концу лета. Да и то при условии, что все предписания властей будут соблюдаться гражданами.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявлял, что пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса. В конце апреля он говорил о том, что есть вероятность начала поэтапного их ослабления в регионах после 12 мая, но только в том случае, если в стране не будет ухудшения эпидемиологической обстановки.

Однако пока власти не спешат заявлять о том, что пик эпидемии пройден и страна вышла на плато по числу случаев заражения.

По мнению внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, активное распространение коронавируса в России сохранится до июня.